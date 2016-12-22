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Всемирный банк выделил $800 млн на строительство TANAP

8:57, Декабрь 22, 2016

ТБИЛИСИ, 22 декабря — Новости-Грузия. Всемирный банк сообщил о предоставлении кредита в размере 800 миллионов долларов Турции и Азербайджану на строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP).

Кредит выдан равными долями Анкаре и Баку. 400 миллионов долларов предоставлены турецкой государственной трубопроводной компании Botas под госгарантии сроком на 24 года. 400 миллионов долларов выделены азербайджанскому ЗАО «Южный газовый коридор» на 30 лет. Льготный период займов составляет пять лет.

«TANAP не только повысит конкурентоспособность и создаст экономические возможности для населения в Азербайджане и Турции, но также будет поддерживать региональную торговлю, улучшит энергетическую безопасность в Турции и в Европе», — сказал Сирил Мюллер, вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии.

Газопровод является частью проекта «Южный газовый коридор», целью которого является создание путей доставки газа с месторождений в Азербайджане через Грузию и Турцию в страны ЕС.

Ежегодно планируется поставлять 6 миллиардов кубометров газа в Турцию и 10 миллиардов кубометров в Европу. В дальнейшем мощность газопровода может быть увеличена до 31 миллиарда кубометров.

58% долевого участия в проекте TANAP принадлежат азербайджанской ГНКАР, 30% — турецкой Botas, 12% — British Petroleum.

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