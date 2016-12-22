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Отель бренда Radisson Red появится в Тбилиси

9:54, Декабрь 22, 2016

ТБИЛИСИ, 22 декабря — Новости-Грузия. Компания Carlson Rezidor Hotel Group откроет в Грузии первый отель под брендом Radisson Red, говорится в официальном сообщении компании.

Отель заработает в специально построенном здании на проспекте Чавчавадзе, в центре Тбилиси. Фонд гостиницы составит 100 номеров. Предполагается, что первых гостей отель сможет принять в середине 2019 года. Новый отель будет находиться под управлением The Carlson Rezidor Group.

Компания Rezidor, одна из самых динамично развивающихся гостиничных групп в мире, входящая в состав Carlson Rezidor Hotel Group, объявила о подписании соглашения на управление первым в Грузии отелем Radisson RED на прошлой неделе.

Говоря о причинах вступления на грузинский рынок, вице-президент по развитию бизнеса Carlson Rezidor Hotel Group Дэвид Дженкинс отметил, что туризм в Грузии развивается наиболее быстрыми темпами среди стран Восточной Европы.

«Восточная Европа является очень перспективным рынком для развития туризма, а Грузия демонстрирует высокие показатели роста туризма в регионе. Вместе с нашими партнерами мы очень рады привнести первый отель Radisson RED в столицу, это наш новый бренд в категории lifestyle select, вдохновленный модой, искусством, музыкой, образом мышления современного поколения. Мы твердо убеждены, что Radisson RED в Тбилиси позволит показать грузинское гостеприимство на совершенно новом уровне», — сказал Дженкинс.

Radisson Red – новый бренд Carlson Rezidor в категории lifestyle select, он ориентирован на поколение «некст». Его отличает современный дизайн, а практически все услуги гость может оформить самостоятельно с помощью технологий.

Первый в мире отель Radisson Red открылся в апреле 2016 года в Брюсселе. К 2020 году компания хочет открыть 60 отелей Radisson Red по всему миру.

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