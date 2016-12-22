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Волжский предприниматель заработал миллионы рублей на контрабанде в Грузию

21:47, Декабрь 22, 2016

ТБИЛИСИ, 22 декабря — Новости-Грузия. Российский бизнесмен обвиняется в контрабанде стратегически важного товара в крупном размере в Грузию и может угодить в тюрьму на семь лет.

По версии следствия 42-летний Александр Меркулов из города Волжского, в Волгоградской области, незаконно заработал 27 миллионов рублей (более 441,8 тысяч долларов) на контрабанде металла.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области, в 2012 году Александр Меркулов, чтобы упростить процедуру таможенного контроля и снизить издержки, под видом новых стальных труб организовал экспорт уже бывших в употреблении.

По действующему законодательству пошлина на новые трубы не превышает 1 тысячи рублей (около 16 долларов) за партию, в то время как за экспорт б/у труб необходимо заплатить 15% от стоимости груза.

Общая масса товара составила почти две тысячи тонн. Обвиняемый закамуфлировал трубы под новый товар и отправил из порта Волжского в грузинский порт Поти. Там связанная с Меркуловым фирма, которой руководила его жена, продала товар за 27 миллионов рублей.

Прокуратура Волгоградской области направила уголовное дело для рассмотрения по существу в Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону – по месту таможенного декларирования товара.

Сам Меркулов свою вину отрицает. В качестве наказания ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

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