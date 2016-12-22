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Фотопроект о жизни грузинских пастухов представили в Москве

23:25, Декабрь 22, 2016

ТБИЛИСИ, 22 декабря — Новости-Грузия. Московская Галерея Классической Фотографии представила документальный фотопроект о жизни грузинских пастухов.

Выставка «Перегон» — это рассказ о профессии, которая, возможно, скоро перестанет существовать. Проект подготовила фотограф Евгения Шабаева. На протяжении 10 дней вместе с пастухами Евгения следовала за отарой овец во время перегона из Рустави в Казбеги.

«Жизнь погонщика не назовешь легкой: месяцы в пути, нехитрая еда и отсутствие ночлега. Молодому поколению уклад жизни простого чабана кажется уже малопривлекательным», — говорится в описании выставки.

На выставке представлены 32 фотографии. Работая над проектом, Евгения ставила своей целью показать быт и обычаи пастухов такими, какие они есть на самом деле — без лишних деталей и романтизма.

Выставка призвана возродить интерес к культурным ценностям и обычаям грузинского народа.

«Наблюдая за уединенной и размеренной жизнью пастухов, далекой от волнений и суеты мирской жизни, фотограф постигает простые и вечные истины, исчезающие в суете будней», — сообщают организаторы.

Евгения Шабаева родилась и выросла в Ялте. Закончила кинооператорский факультет института Культуры и Искусства в Киеве. В 2009 была награждена золотой медалью Международной Федерации Фотохудожников AFIAP. Начинала карьеру фотографа с модных съемок для глянцевого издания Playing Fashion. После окончания института полностью посвятила себя творческим проектам, портретной и документальной фотографии.

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