Главное Новости

Ситуация на дорогах Грузии: ограничения действуют на перевалах

10:17, Декабрь 23, 2016

ТБИЛИСИ, 23 декабря – Новости-Грузия. Из-за интенсивного снегопада и гололеда на дорогах Грузии продолжает действовать спецрежим. Об ограничениях, установленных 23 декабря, сообщает пресс-служба департамента автодорог.

На 30-188 километре (Джвари-Ушгули) автомагистрали Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили запрещено передвижение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для машин с двумя и более ведущими мостами ограничений нет. Остальные машины пропускают лишь при наличии противоскользящих цепей.

Аналогичные ограничения действуют на 88-125 километре (Цагери-Баниери) автомагистрали Кутаиси-Цкалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили.

На 1-22 километре трассы Алпана-Цагери, а также на 35-65 километре дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури не пропускают машины с прицепом, полуприцепом и автобусы вместимостью более 30 мест. Для остальных машин дорога открыта.

На 87-106 километре автомагистрали Батуми-Ахалцихе машины пропускают лишь при наличии противоскользящих цепей. Для машин с двумя и более ведущими мостами движение свободно.

В связи с осложнением погодных условий департамент автодорог Грузии призывал автомобилистов использовать зимнюю резину и соблюдать установленные режимы.

Комментарии