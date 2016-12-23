Главное Новости Политика

Очередные переговоры Каладзе с «Газпромом» пройдут сегодня в Минске

10:57, Декабрь 23, 2016

ТБИЛИСИ, 23 декабря – Новости-Грузия. Вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе проведет очередную встречу с представителями российских энергетических компаний – «Газпром» и «Интер РАО».

Встреча с представителями «Газпром экспорт» пройдет в Минске 23 декабря. На следующий день в столице Беларуси Каладзе проведет переговоры с руководством «Интер РАО».

В министерстве энергетики заявляют, что встречи проходят в рамках действующего соглашения, а также в рамках ежегодных переговоров. Договор Грузии с «Газпром экспорт» действует до конца 2016 года и касается транспортировки природного газа в Армению через Грузию.

Последняя встреча министра энергетики с представителями «Газпрома» и «Интер РАО» состоялась 13-14 декабря. Сторонам не удалось достичь соглашения по новому договору о транзите газа.

Каладзе называет переговоры с российской энергетической компанией «стандартными». После окончания последней встречи он сообщил, что представители «Газпрома», как и в прошлом году, предложили вместо поставки газа перейти на финансовое вознаграждение за транзит. Министр энергетики отметил, что для Тбилиси это предложение является «неприемлемым».

Министерство энергетики не предоставляет другую информацию о переговорах. Не известно и о содержании встречи, которую Каладзе провел с руководством «Интер РАО».

Грузия перестала покупать российский газ в 2007 году. В настоящее время Грузия получает в качестве оплаты 10% от общего объема транзита через свою территорию поставок российского газа в Армению.

В 2016 году продление договора затянулось до апреля из-за того, что «Газпром» настаивал на оплате транзита деньгами, а не газом. В итоге после переговоров основной импортер газа в Грузию — Азербайджан, в начале марта 2016 года согласился увеличить объемы поставок и предложение России не было принято.

Комментарии