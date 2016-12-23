Главное Новости Общество

Священный Синод причислил к лику святых царей Баграта III и Соломона I

13:32, Декабрь 23, 2016

ТБИЛИСИ, 23 декабря – Новости-Грузия. Священный Синод причислил к лику святых двух грузинских царей — Баграта III и Соломона I, сообщает телекомпания патриархии «Эртсуловнеба».

Баграт III родился в 978 году. Под своей властью он объединил Западную и значительную часть Восточной Грузии (Картли, Кахети и Эрети).

Опираясь на дворян, Баграт боролся с крупными феодалами, выступавшими против объединения государства, а также против арабских завоевателей.

При царствовании Баграта III построены церкви Никорцминда и Бедия. В Кутаиси был воздвигнут храм Баграта, один из самых больших в Грузии. Баграт III скончался в 1014 году и похоронен в Бедийском храме.

Царь Соломон I родился в 1735 году. На протяжении всей своей жизни он героически сражался с внешними и внутренними врагами Имеретинского царства.

Его высоко оценили современники и потомки, признав выдающимся полководцем и дальновидным политиком. Супруга Соломона I, царица Марьям, называла мужа просветителем страны, а народ окрестил его спасителем Имеретинского царства.

В апреле 1784 году имеретинский царь скончался. Его похоронили в Гелати.

Священный Синод причислил к лику святых и Католикоса-Патриарха Грузии Каллистрата Цинцадзе, который оставался предстоятелем Грузинской церкви с 1932 по 1952 годы.

Благодаря совместным действиям Католикоса-Патриарха и грузинской интеллигенции от разрушения были спасены тбилисские храмы Метехи и Квашвети, а также церкви Гелатского монастыря. Католикос Каллистрат сыграл огромную роль в признании автокефалии Грузинской церкви.

Игуменьи Нино Амилахвари и Тамар Марджанишвили также причислены Священным Синодом к лику святых.

Комментарии