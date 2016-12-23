Митрополит Онуфрий приедет на юбилей интронизации Илии Второго
ТБИЛИСИ, 23 декабря – Новости-Грузия. Митрополит Киевский и Всея Украины Онуфрий приедет в Грузию, где примет участие в праздновании 40-летнего юбилея интронизации Илии Второго.
Католикос-Патриарх Всея Грузии будет праздновать сорокалетие со дня своей интронизации 25 декабря, а 4 января — 85-летний юбилей.
Митрополит Онуфрий прибудет в Тбилиси вместе с членами делегации 24 декабря. В грузинскую столицу они привезут святые мощи чудотворца Спиридона Тримифунтского или Саламинского.
Его день поминовения отмечается 25 декабря. Мощи доставят в Кафедральный Собор Святой Троицы (Самеба), где пройдет молебен и богослужение.