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Митрополит Онуфрий приедет на юбилей интронизации Илии Второго

23:26, Декабрь 23, 2016

ТБИЛИСИ, 23 декабря – Новости-Грузия. Митрополит Киевский и Всея Украины Онуфрий приедет в Грузию, где примет участие в праздновании 40-летнего юбилея интронизации Илии Второго.

Католикос-Патриарх Всея Грузии будет праздновать сорокалетие со дня своей интронизации 25 декабря, а 4 января — 85-летний юбилей.

Митрополит Онуфрий прибудет в Тбилиси вместе с членами делегации 24 декабря. В грузинскую столицу они привезут святые мощи чудотворца Спиридона Тримифунтского или Саламинского.

Его день поминовения отмечается 25 декабря. Мощи доставят в Кафедральный Собор Святой Троицы (Самеба), где пройдет молебен и богослужение.

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