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Книга о грузинском вине — лучшая по версии «Gourmand world cookbooks»

10:24, Декабрь 24, 2016

ТБИЛИСИ, 24 декабря – Новости-Грузия. Книга американской писательницы Элис Фиринг о грузинских винах удостоена престижной премии «Gourmand world cookbooks awards».

Книга под названием «С любовью к вину: моя одиссея в древнейшую страну мира культуры вина» победила в номинации «Лучшая книга о вине в 2016 году».

По традиции, церемонии награждения победителей прошла в Париже на этой неделе. Президент конкурсного жюри Эдуард Куантро отметил, что книга Элис Фиринг понравится всем, кто интересуется винами.

«Грузинское вино очень хорошо описано. В книге содержаться глубокие выводы о его ценности, проблемах, а также о том, что все это означает для винной культуры, в целом. Каждый, кого интересует вино полюбит эту книгу «, — сказал он.

Эдуард Куантро — представитель одной из известных европейских фамилий, которой принадлежат такие бренды, как ликер «Куантро» и коньяк «Реми Мартин». Кроме того, он потомок знаменитого французского писателя Франсуа Рабле.

Куатро сообщил, что в начале этого года он посетил Грузию. Свои впечатления от поездки и грузинского вина он описал следующими слова: «В грузинском вине так много души, речь идет о гордости. Они верят в Бога, они верят в лозу, верят в виноград, верят, что все получится хорошо. Так что, во многих отношениях, грузинское вино — это выражение грузинской души».

Презентация книги «С любовью к вину» прошла в ноябре этого года на Международной выставке-ярмарке натурального вина RAW WINE в Нью-Йорке. Появление книги ждали многие эксперты, сомелье и любители вин. Летом The New York Times опубликовал на своих страницах отрывок из книги.

Фото: Элис Фиринг. Писательница живет в Нью-Йорке. Фиринг семь раз приезжала в Грузию в течение последних пяти лет, впервые она побывала в стране вина в 2011 году.

Gourmand World Cookbook Awards — единственный международный и независимый конкурс кулинарных книг в мире. Был основан Эдуардом Куантро в 1995 году на крупнейшем книжном форуме мира — Франкфуртской книжной ярмарке.

Цель премии — помочь читателям найти лучшие книги из десятков тысяч изданий по кулинарии и о вине, которые выпускаются каждый год. Также премия дает возможность книгам, написанным на самых разных языках, попасть на книжный рынок. В рамках конкурса проводятся национальные или региональные конкурсы для определения победителей в различных номинациях.

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