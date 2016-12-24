Главное Новости Общество

Евреи всего мира готовятся отмечать Хануку

15:26, Декабрь 24, 2016

ТБИЛИСИ, 24 декабря – Новости-Грузия. Восьмидневный праздник света — Хануку, евреи всего мира начнут праздновать вечером 24 декабря и завершат 1 января 2017 года.

Праздник появился в 165 году до нашей эры в память о чуде, свершившемся после победы восставших евреев над греко-сирийскими войсками и освобождения Иерусалима. Слово «ханука» переводится как «освящение, обновление».

Сирийский царь Антиох IV хотел эллинизировать иудеев, однако им удалось изгнать захватчиков. Евреи восстановили оскверненный и частично разрушенный храм. В день его освящения следовало зажечь главный храмовый светильник — менору, огонь которого надо поддерживать постоянно.

Предание гласит, что воинам удалось найти только небольшой сосуд с ритуальным маслом, которого бы хватило не больше, чем на 24 часа (на изготовление нового елея, по еврейской традиции, требуется 8 дней).

Благодаря божественному вмешательству, масла хватило ровно на восемь дней. В память об этом чуде Хануку празднуют 8 дней, каждый вечер зажигая по одной новой свече в специальном праздничном восьмисвечнике.

Ханука — это веселый праздник с играми, песнями и застольями.

Самым торжественным считается праздник зажигания первой свечи. В этот день евреи празднуют и дома, и в синагогах. Ежедневно в каждой семье в специальном восьмисвечнике — ханукие — зажигается по одной свече.

Вспоминая о маленьком кувшине елея, найденного Маккавеями, на Хануку принято есть пищу, приготовленную на масле. В эти дни готовят особые традиционные угощения — суфганийот — сладкие пончики с повидлом, обжаренные в растительном масле, а также картофельные оладьи — латкес.

Евреи, которые живут в странах Европы, дополняют меню жареным хлебом с чесноком. В некоторых общинах готовят крупы, жареные бобы и другие блюда, где используется масло.

Хануку часто называют праздником детей. Родители дарят им игрушки или карманные деньги. Кроме того, детвора крутит ханукальный волчок, ставя на кон мелкие монетки, сладости, яблоки или орехи.

Как празднуют Хануку в Тбилиси

В грузинской столице уже много лет принято праздновать Хануку с масштабом. В праздничных мероприятиях всегда принимают участие первые лица страны.

В этом году торжества состоятся в Тбилисском театре оперы и балета имени Палиашвили. На них будет присутствовать премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, а также представители правительства, дипломатического корпуса и бизнесмены.

Ханука в Тбилиси — это еще и напоминание о многовековом мирном и удивительном сосуществовании грузинского и еврейского народов

Первые ханукальные свечи сегодня зажгут в двух действующих синагогах Тбилиси. Первая — это Центральная тбилисская синагога евреев из Ахалцихе «Ахалцихелебис Лоцва». Часто ее называют, «большая» или ахалцихская синагога. Ее строительство началось в 1895 году — строили синагогу на деньги евреев из Ахалцихе.

Чуть выше, на той же улице Абхази, находится синагога ашкеназской общины или Бейт Рахель. Точное время постройки неизвестно. Предполагают, что здание было возведено приблизительно в 1900 году по инициативе евреев, перебравшихся в Грузию из России.

Комментарии