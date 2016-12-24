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В Грузии отменили тюремное наказание за употребление марихуаны в малых дозах

12:52, Декабрь 24, 2016

ТБИЛИСИ, 24 декабря – Новости-Грузия. В Грузии упразднили тюремное наказание за потребление или приобретение марихуаны в небольших объемах. Соответствующее решение вынес Конституционный суд Грузии.

Суд признал неконституционной норму, предполагающую тюремное наказание за употребление и приобретение конопли для личного пользования — наказание упразднено.

Инициатором отмены нормы Уголовного кодекса стал аппарат омбудсмена. Народный защитник обосновал свой иск тем, что наказание, предусмотренное в данных случаях, является чрезмерным.

Ранее Конституционный суд признал содержание правовой нормы, допускающей лишение свободы за приобретение и хранение марихуаны до 70 граммов для личного пользования, неконституционным.

Суд отметил, что приобретение и хранение до 70 граммов марихуаны само по себе не указывает на цель или реальный риск сбыта, и лишение свободы за такое деяние является негуманным обращением, которое противоречит конституции.

После решения Конституционного суда в Грузии создалась ситуация, когда за хранение 70 грамм марихуаны нарушителя не могли посадить в тюрьму или оштрафовать, однако в случае, когда речь шла о малых объемах, например, о 5 граммах, человек подпадал уже под другую статью.

В ходе рассмотрения иска народного защитника, суд пришел к выводу, что норма об употреблении малого количества марихуаны повторяет смысл нормы, которая была упразднена ранее.

«Конституционный суд Грузии посчитал, что норма об употреблении малого количества марихуаны, а также приобретение, хранение и изготовление в личных целях, повторяет смысл уже признанной неконституционной нормы и признал спорную норму неконституционной», — говорится в сообщении.

В ближайшее время суд продолжит рассмотрение вопроса о признании неконституционной нормы о тюремном наказании за повторное употребление, приобретение, хранение и изготовление в личных целях других наркотических средств.

Употребление наркотиков в Грузии является административным наказанием, если нарушителя поймают впервые, и уголовным, если такой факт будет зафиксирован повторно.

В период с января по октябрь было зафиксировано порядка 4 тысяч наркопреступлений, половина из которых связана с повторным потреблением наркотиков.

Вопрос о декриминализации марихуаны периодически становится темой горячих споров в Грузии. Шумные акции с требованием отмены уголовной ответственности за потребление марихуаны проводятся в Грузии все чаще.

Полной легализации наркотиков в Грузии требует «Движение белого шума». Последняя акция этой организации в центре Тбилиси сопровождалась столкновениями с полицией, несколько человек были задержаны. «Движение белого шума» и десятки неправительственных организаций готовят законопроект, который должен поступить в парламент в ближайшее время.

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