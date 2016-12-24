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Четыре человека погибли в аварии в Западной Грузии

13:19, Декабрь 24, 2016

ТБИЛИСИ, 24 декабря – Новости-Грузия. Четыре человека погибли в результате столкновения трайлера и легкового автомобиля в курортном поселке Уреки, в Гурии.

Как сообщает телекомпания «Рустави 2», грузовая машина и автомобиль марки Opel столкнулись на встречной полосе.

Все пассажиры, находившиеся в легковом автомобиле погибли, водитель трайлера доставлен в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек».

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