Четыре человека погибли в аварии в Западной Грузии
ТБИЛИСИ, 24 декабря – Новости-Грузия. Четыре человека погибли в результате столкновения трайлера и легкового автомобиля в курортном поселке Уреки, в Гурии.
Как сообщает телекомпания «Рустави 2», грузовая машина и автомобиль марки Opel столкнулись на встречной полосе.
Все пассажиры, находившиеся в легковом автомобиле погибли, водитель трайлера доставлен в больницу.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек».