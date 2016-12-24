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По мосту через реку Ингури начал курсировать микроавтобус

14:45, Декабрь 24, 2016

ТБИЛИСИ, 24 декабря – Новости-Грузия. После восьмилетнего перерыва возобновилось транспортное сообщение через линию оккупации Абхазии, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

В сентябре этого года центральные власти начали реабилитацию моста через реку Ингури, по которой Гальский район граничит с Зугдидским. Параллельно, Тбилиси вел переговоры с участием представителей ООН о возобновлении автомобильного сообщения.

После завершения ремонтных работ сторонам удалось достигнуть договоренности. Транспорт был назначен при помощи Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Теперь местные жители смогут воспользоваться услугами бесплатного десятиместного микроавтобуса. Он будет осуществлять рейсы несколько раз в день.

Госминистр по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили назвала возобновление транспортного сообщения «важным гуманитарным решением». Она отметила, что власти Грузии уже давно работали над поиском путей решения этой проблемы.

Транспортное сообщение через мост Ингури было прервано после российско-грузинской войны в августе 2008 года. С тех пор местным жителям приходилось проходить по мосту 1,5 километра пешком или на повозках.

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