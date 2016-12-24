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Рождественские концерты и представления пройдут на «Новом Тифлисе»

16:51, Декабрь 24, 2016

ТБИЛИСИ, 24 декабря – Новости-Грузия. Рождественский базар начнет работу завтра на обновленной части проспекта Агмашенебели.

С 25 декабря это место превратится в волшебное пространство с мини-маркетами, украшенными огоньками и гирляндами, и станет эпицентром празднования Нового года в грузинской столице. Каждый день с 12:00 до 21:00 здесь можно будет попробовать новогодние угощения и напитки, а также приобрести сувениры и подарки.

Новогодние мероприятия на «Новом Тифлисе» организованы столичной мэрией, они продлятся до 2 января.

Кроме ярмарки, на обновленной части проспекта каждый вечер можно будет попасть и на концерты разных музыкальных исполнителей и коллективов. Музыкальная программа откроется 25 декабря выступлением известного грузинского джаз-пианиста и композитора Беки Гочиашвили. Его концерт начнется в 19:00.

Городские власти подготовили и другие мероприятия, в числе которых выступление театра теней — представления пройдут с 25 по 27 декабря в 18:00, на балконе дома N35.

На проспекте Агмашенебели также будет работать уголок для детей с Дедом Морозом, мастер-классами, конкурсами и подарками.

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