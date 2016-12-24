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Конституционная комиссия Грузии приступила к работе

18:11, Декабрь 24, 2016

ТБИЛИСИ, 24 декабря – Новости-Грузия. Государственная конституционная комиссия Грузии провела свое первое заседание и официально приступила к работе над подготовкой изменений конституции.

На заседании спикер парламента Ираклий Кобахидзе обратился к присутствующим, заявив, что комиссия готовится раз и навсегда переписать конституцию.

«У нас есть уникальный и исторический шанс раз и навсегда сформировать такой документ, такую конституцию, которая будет полностью соответствовать фундаментальным принципам конституционного права», — сказал Кобахидзе, который возглавляет комиссию.

Он добавил, что главной задачей комиссии станет устранение «неточностей», которые есть сегодня в основном законе страны, в том числе в вопросе перераспределении власти.

На своем первом заседании сформированная на прошлой неделе комиссия решала организационные вопросы и определила порядок работы.

Конституционная комиссия намерена разработать окончательный проект конституционных поправок до 30 апреля 2017 года, после чего начнутся всеобщее рассмотрение и парламентские слушания.

Кобахидзе укомплектовал Государственную конституционную комиссию под своим руководством вчера. В ее составе 73 человека, среди которых представители семи партий, а также государственных органов, неправительственных организаций и экспертов.

Секретарем комиссии назначена вице-спикер парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Тамара Чугошвили.

23 члена комиссии — депутаты от правящей партии, восемь — представители «Единого национального движения» и два — «Альянса патриотов».

Кроме того, к комиссии присоединились представители четырех непарламентских партий, которые на парламентских выборах получили 3% голосов. Это «Свободные демократы», «Демократическое движение», «Лейбористская партия Грузии» и «Государство для народа».

Также в состав комиссии вошли министр юстиции, председатели Верховного и Конституционного судов, председатель правительства Аджарии, народный защитник Грузии, президент Национального банка и другие.

В числе 73 членов комиссии также формально фигурируют три представителя администрации президента, однако в президентском дворце до сих пор не отказались от бойкота формата рабочей группы комиссии.

Эксперты отмечают, что отсутствие представителей главы государства существенно понижает уровень легитимации нового органа.

 

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