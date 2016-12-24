Конституционная комиссия Грузии приступила к работе
ТБИЛИСИ, 24 декабря – Новости-Грузия. Государственная конституционная комиссия Грузии провела свое первое заседание и официально приступила к работе над подготовкой изменений конституции.
На заседании спикер парламента Ираклий Кобахидзе обратился к присутствующим, заявив, что комиссия готовится раз и навсегда переписать конституцию.
«У нас есть уникальный и исторический шанс раз и навсегда сформировать такой документ, такую конституцию, которая будет полностью соответствовать фундаментальным принципам конституционного права», — сказал Кобахидзе, который возглавляет комиссию.
Он добавил, что главной задачей комиссии станет устранение «неточностей», которые есть сегодня в основном законе страны, в том числе в вопросе перераспределении власти.
На своем первом заседании сформированная на прошлой неделе комиссия решала организационные вопросы и определила порядок работы.
Конституционная комиссия намерена разработать окончательный проект конституционных поправок до 30 апреля 2017 года, после чего начнутся всеобщее рассмотрение и парламентские слушания.
Кобахидзе укомплектовал Государственную конституционную комиссию под своим руководством вчера. В ее составе 73 человека, среди которых представители семи партий, а также государственных органов, неправительственных организаций и экспертов.
Секретарем комиссии назначена вице-спикер парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Тамара Чугошвили.
23 члена комиссии — депутаты от правящей партии, восемь — представители «Единого национального движения» и два — «Альянса патриотов».
Кроме того, к комиссии присоединились представители четырех непарламентских партий, которые на парламентских выборах получили 3% голосов. Это «Свободные демократы», «Демократическое движение», «Лейбористская партия Грузии» и «Государство для народа».
Также в состав комиссии вошли министр юстиции, председатели Верховного и Конституционного судов, председатель правительства Аджарии, народный защитник Грузии, президент Национального банка и другие.
В числе 73 членов комиссии также формально фигурируют три представителя администрации президента, однако в президентском дворце до сих пор не отказались от бойкота формата рабочей группы комиссии.
Эксперты отмечают, что отсутствие представителей главы государства существенно понижает уровень легитимации нового органа.