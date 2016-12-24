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Грузинские националисты провели акцию в центре Тбилиси

19:38, Декабрь 24, 2016

ТБИЛИСИ, 24 декабря – Новости-Грузия. Активисты националистической организации «Картули дзала» (Грузинская сила) провели в центре Тбилиси акцию под лозунгом «Нет беженцам» .

Несколько десятков человек в масках и черной одежде собрались сегодня у станции метро «Руставели». Молодые люди заявили, что их акция направлена против иностранных беженцев.

Националисты обещают, что если власти страны не примут меры в этом вопросе, «Картули дзала» прибегнет к насилию.

По мере того, как группа людей в масках становилась все больше, к месту проведения акции прибыли сотрудники полиции. Они предупредили протестующих о недопустимости противоправных действий.

Нынешняя акция «Картули дзала» была широко афиширована в фейсбуке. Она вызвала негодование многих грузинских пользователей соцсети.

«Мне очень обидно, что это все делает молодежь», — написала пользователь Кети Читашвили.

«Дети, учите историю», — советует пользователь Javier-Albert Esteban-Gaúcho Mamageishvili.

«Это уже не националистические, а расистские высказывания», — прокомментировал призывы «Картули дзала» Ираклий Джавахишвили.

«Как в этих людях помещается столько ненависти, и почему они называют это патриотизмом» — недоумевает Sesilia Eden.

В 1999 году Грузия взяла на себя обязательства защищать беженцев и граждан, которые ищут убежища, став участником «Женевской конвенции о статусе беженцев».

В документе излагаются основные минимальные нормы обращения с беженцами без ограничения права государств предоставлять более благоприятные условия. Ключевой аспект Конвенции — запрещение высылки беженцев или их принудительного возвращения.

Движение «Картули дзала» уже не в первый раз устраивает подобные провокационные акции.

В сентябре они устроили беспорядки на проспекте Агмашенебели. В день падения Сухуми — 27 сентября, националисты устроили погром на проспекте Агмашенебели.

Они врывались в турецкие кафе и рестораны с криками «Слава нации — смерть врагу» и били витрины.

А в мае этого года 10 человек ворвались в вегетарианское кафе «Киви» в Тбилиси. Держа в руках шампуры с мясом и сосиски, они стали провоцировать посетителей. Словесная перепалка переросла в массовую драку на улице, к которой подключились жители из соседних домов.

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