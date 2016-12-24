Главное Новости

В Тбилисском аэропорту прошли комплексные учения спасателей (видео)

20:20, Декабрь 24, 2016

ТБИЛИСИ, 24 декабря – Новости-Грузия. Пожарные и спасатели Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями провели учения в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели, сообщает МВД Грузии.

Учения проходили в два этапа. В рамках первого этапа на аэродроме международного аэропорта прошла отработка внештатной ситуации, связанной с возможным пожаром на воздушном судне. На втором этапе сотрудники Агентства тренировались в разминировании кабины самолета.

В учениях также приняли участие сотрудники аэропорта и группы реагирования на биологические, радиологические и ядерные инциденты.

Главная задача этих учений — отработка вопросов реагирования экстренных служб на возможные чрезвычайные ситуации, организация работ и информационного обмена на месте происшествия, а также взаимодействие спасателей и правоохранительных органов.

Комментарии