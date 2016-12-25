Главное Новости Происшествия

Неизвестные стреляли в священника в центре Тбилиси

17:36, Декабрь 25, 2016

ТБИЛИСИ, 25 декабря – Новости-Грузия. Неизвестные ранили отца Георгия Цнобиладзе минувшей ночью в Тбилиси, сообщает телекомпания «Имеди».

Инцидент произошел возле дома священника, на улице Цхнетской.

Цнобиладзе доставили в Центральную университетскую клинику имени академика Кипишидзе (Республиканская больница) с четырьмя огнестрельными ранениями. В настоящее время жизни священника ничего не угрожает. Медики оценивают его состояние как стабильное.

В связи с произошедшим уголовное дело возбуждено по двум статьям УК Грузии — 236 (противоправные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия) и 118 (умышленное нанесение менее тяжких телесных повреждений).

Комментарии