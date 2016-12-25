Главное Новости Общество

Патриарх Грузии не присутствовал на литургии из-за плохого самочувствия

18:03, Декабрь 25, 2016

ТБИЛИСИ, 25 декабря – Новости-Грузия. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй из-за ухудшения состояния здоровья не смог присутствовать на торжественной литургии в честь годовщины со дня его интронизации.

Заместитель руководителя департамента здравоохранения патриархии Цисана Шартава сообщила корр. «Новости-Грузия», что Илия Второй не был переведен в больницу.

По словам Шартава, у патриарха вирусная инфекция, которая протекает на фоне высокой температуры.

«Состояние патриарха к этому времени удовлетворительное. Динамика положительная. Ему лучше. Заболевание протекает на фоне высокой температуры. Специалисты делают все, для того, чтобы избежать возможных осложнений», — сказали в патриархии.

Илия Второй стал Католикосом-Патриархом Грузии 25 декабря 1977 года.

Торжественную литургию по случаю 39-летия со дня его интронизации в Кафедральном Соборе Святой Троицы (Самеба) провел владыка Даниель. Там присутствовали члены Синода, а также митрополит Киевский и Всея Украины Онуфрий вместе с членами делегации. Духовные лица из Украины приехали в Грузию специально для участия в праздничных мероприятиях.

Комментарии