Главное Новости

Горнолыжная трасса Митарби открылась после 30-летнего перерыва

19:06, Декабрь 25, 2016

ТБИЛИСИ, 25 декабря – Новости-Грузия. Обновленная горнолыжная трасса Митарби открылась на зимнем курорте Бакуриани после 30-летней паузы.

В поселке Митарби построено две новых канатных дороги, которые могут доставить отдыхающих на высоту 2300 метров над уровнем моря, а также один бугельный подъемник.

Длина горнолыжной трассы Митарби составляет 3,5 км. Она рассчитана на профессиональных лыжников.

На открытии трассы присутствовал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Он отметил, что реабилитацию Митарби стала возможной благодаря специальному инвестиционному проекту.

На проект строительства канатных дорог Кохта-Митарби правительство выделило 48 миллионов лари (17,4 млн долларов), а инвестиции от частного сектора составили 70 миллионов лари (25,4 млн долларов). Это одна из самых крупных инвестиций, вложенных в возрождение горнолыжного туризма Грузии.

«Это новая, беспрецедентная в Грузии модель сотрудничества между государством и частным сектором. Благодаря этим инвестициям будет создан единый комплекс Боржоми, Бакуриани, Кохта, Митарби, который станет одним из самых красивых курортов в мире», — заявил Квирикашвили.

Премьер также сообщил, что в следующем году в Бакуриани начнется обустройство трассы для биатлона по олимпийским стандартам. Кроме того, на курорте построят зал для хоккея и трамплинную систему.

«В течение 12 месяцев не будет дня, когда эти курорты не будут загружены и будет создано множество новых рабочих мест», — добавил Квирикашвили.

Согласно плану правительства, курорт Бакуриани должен быть полностью оснащен олимпийской инфраструктурой. А через десять лет в Грузии начнут думать о проведении в Бакуриани зимней олимпиады.

Комментарии