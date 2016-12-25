Главное Новости

На дорогах Грузии продолжает действовать спецрежим

19:28, Декабрь 25, 2016

ТБИЛИСИ, 25 декабря – Новости-Грузия. Из-за интенсивного снегопада и гололеда на дорогах Грузии продолжает действовать спецрежим. Об ограничениях, установленных 25 декабря, сообщает пресс-служба департамента автодорог.

На 35-65 километре автомобильной дороги Кутаиси-Ткибули (перевал Накерала) и на 1-22 километре автомобильной дороге Алпана-Цагери запрещено движение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Движение для остального транспорта свободно.

На 30-188 километре автомобильной дороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили и на 88-125 километре автомобильной дороги Кутаиси-Цкалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Остальной транспорт может передвигаться на участке с использованием противоскользящих цепей. Движение машин с двумя и более ведущими мостами свободно.

На 87-106 километре автомобильной дороги Батуми-Ахалцихе разрешается движение автотранспорта любого вида с использованием противоскользящих цепей. Автомобили с двумя и более ведущими мостами могут передвигаться без ограничений.

Комментарии