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На узкоколейке Боржоми-Бакуриани запущена обновленная «кукушка»

20:13, Декабрь 25, 2016

ТБИЛИСИ, 25 декабря – Новости-Грузия. На старинной узкоколейной железной дороге, связывающей город Боржоми и соседний зимний курорт Бакуриани, запущен обновленный поезд.

Четыре вагона поезда, который в народе называют «кукушкой», были капитально отремонтированы. На реставрационные работы потратили порядка 290 тысяч долларов. Они стали самыми масштабными за последние 80 лет.

На сегодняшней торжественной презентации нового состава присутствовал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

«Сегодня в Бакуриани праздник. Так называемая «кукушка», которая для всех стала самой любимой частью этого курорта, полностью восстановлены и доступна для отдыхающих. Этот поезд от Боржоми до Бакуриани также очень важен для многих жителей сел», — сказал премьер журналистам.

Обновленные вагоны рассчитаны на 128 пассажиров — в каждом из них по 32 места. Поезд в направлении Боржоми-Бакуриани выполняет рейсы два раза в день. «Кукушка» из Боржоми в Бакуриани выезжает в 07:15 и в 10:55 часов, а из Бакуриани в Боржоми — в 10:00 и в 14:15.

Стоимость проезда составляет 2 лари. Билеты можно купить в поезде.

Единственная в Грузии узкоколейка — это не только транспорт, это памятник железнодорожной техники конца XIX века и захватывающий аттракцион.

Боржоми и Бакуриани связывает 38-километровая трасса c редкой шириной колеи в 900 мм. Из-за частых спусков и подъемов поездка занимает 2,5 часа — это гораздо медленнее, чем на автомобиле, зато интереснее.

Железная дорога проходит через горы. Пассажирам «кукушки» открываются необыкновенные виды Боржомского ущелья.

В компании «Грузинские железные дороги» сообщили, что узкоколейке Боржоми-Бакуриани в скором времени предоставят статус памятника национального культурного наследия.

Железная дорога появилась еще в конце XIX века специально для подвоза отдыхающих к минеральным источникам Бакуриани. В 1897 году из Англии привезли первый паровоз, а постоянное движение наладили в 1902 году. Тогда же построили депо и станции.

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