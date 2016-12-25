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Президент Грузии поздравил иудеев с Ханукой

20:45, Декабрь 25, 2016

ТБИЛИСИ, 25 декабря – Новости-Грузия. Президент Георгий Маргвелашвили поздравил иудеев Грузии с праздником Ханука.

В поздравительном обращении глава государства отметил дружбу двух народов, которая длится на протяжении тысячелетия.

«Дорогие друзья, сердечно поздравляю с Ханукой – с большим праздником победы, благословения, очищения, вечного обновления. Грузины и евреи хорошо знают цену братства и сотрудничества. Наши тысячелетнии отношения между народами и государствами — лучший пример дружбы. Разделяю вашу радость и желаю мира, благополучия и счастья вам и вашим семьям», — написал Маргвелашвили на своей официальной фейсбук-странице.

Восьмидневный праздник света — Хануку, евреи всего мира начали отмечать вечером 24 декабря и завершат 1 января 2017 года.

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