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Демна Гвасалия назван «Человеком года» по версии Business of Fashion

21:24, Декабрь 25, 2016

ТБИЛИСИ, 25 декабря – Новости-Грузия. Всемирно известный кутюрье грузинского происхождения Демна Гвасалия назван «Человеком года» по версии самого уважаемого глянцевого аналитического издания Business of Fashion.

По мнению журнала, креативный директор Balenciaga и Vetements в уходящем году оказал на индустрию моды наибольшее влияние.

«Несмотря на сравнительно небольшие размеры и обособленность, Vêtements стал одним из первых брендов, который переосмыслил и рационализировал постоянно растущие требования существующей системы моды, также как это сделали гораздо большие игроки, таких как Burberry, Tom Ford и Tommy Hilfiger», — пишет журнал.

BoF отмечает, что Гвасалия создает собственные правила в мире моды.

Он никогда не показывает коллекции бренда Vetements в рамках Недель моды, предпочитая собственное расписание. Чтобы вещи Vetements всегда оставались желанными, братья Гвасалия создали свой календарь показов — их фешен-шоу проходят в межсезонье.

«Летом мы показываемся между мужской и кутюрной Неделями моды, зимой — в конце января. Это значит, что [осенняя] коллекция поступит в магазины максимум в июне, а это продлевает жизненный цикл продукта, позволяет продать намного больше до наступления скидок и облегчает сам процесс производства», — цитирует слова Гвасалия журнал.

Грузинский дизайнер уже не в первый раз оказывается в центре внимания самого известного журнала о модной индустрии. В начале года BoF поместил фото Гвасалия на свою обложку. Рядом со снимком дизайнера находился слоган: «Новый мировой порядок».

А в начале декабря Демна Гвасалия получил сразу две награды Британского совета моды — премии The Fashion Awards.

Демне Гвасалия 35 лет. Он является выпускником Антверпенской королевской академии изящных искусств (Antwerp Royal Academy of fine arts). С 2009 года работал в Maison Margiela, где создавал коллекции одежды для женщин. В 2013 году Гвасалия перешел во французский дом моды Louis Vuitton.

Гвасалия стал креативным директором всемирно известного дома моды Balenciaga в октябре 2015 года.

Он пришел на смену американскому дизайнеру Александру Вонгу (Alexander Wang), который возглавлял Balenciaga более двух лет.

Демна также является одним из основателей популярного бренда Vetements. Несмотря на активное сотрудничество с Balenciaga, грузинский дизайнер по-прежнему создает коллекции для своего бренда Vetements.

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