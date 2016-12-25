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На горноложных курортах Сванетии открыли сезон

23:41, Декабрь 25, 2016

ТБИЛИСИ, 25 декабря – Новости-Грузия. На главном горнолыжном курорте Сванетии — трассе Тетнулди, официально открылся сезон 2016-2017 года.

Впервые Тетнулди принял гостей в начале 2016 года — его открытие состоялось в феврале.

Горнолыжный курорт находится в 15 километрах от Местии у подножья одноименной горы. С помощью подъемников, которые действую на Тетнулди, можно добраться на высоту 3165 метров над уровнем моря.

Здесь разработано несколько трасс, самая длинная из которых 9,5 километров с 1,7-километровым вертикальным спуском.

Многие спортсмены считают, что у Тетнулди есть все шансы стать обладателем титула «Мекка фрирайда на Кавказе». Долгое время таковым оставался популярный грузинский курорт Гудаури.

Профессиональных лыжников и сноубордистов курорт в Сванетии привлекает разнообразным рельефом и огромной зоной для катания. Кроме того, на курорте Тетнулди можно встретить снег уникального качества даже в мае.

В Сванетии есть еще один зимний курорт — Хацвали. Он находится в 8 километрах от Местии. Горнолыжная трасса Хацвали в этом году открылась 24 декабря.

Зимний сезон 2016-2017 года на других горнолыжных курортах Грузии объявили открытым в начале декабря. Гостей уже приняли Гудаури, Бакуриани, Годердзи.

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