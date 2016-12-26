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В возрасте 53-х лет умер певец и композитор Джордж Майкл

4:14, Декабрь 26, 2016

ТБИЛИСИ, 26 декабря – Новости-Грузия. В Великобритании в возрасте 53-х лет скончался певец Джордж Майкл.

По данным BBC, смерть наступила днем 25 декабря. Полиция не обнаружила никаких подозрительных обстоятельств случившегося.

Официальный публицист легендарного композитора и исполнителя сообщил прессе, что Джордж Майкл «мирно скончался у себя дома» в Оксфордшире.

В заявлении для прессы говорится: «С большой грустью мы подтверждаем, что любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома в период Рождества».

Семья певца также сообщила, что не собирается делать дальнейших заявлений и попросила, чтобы их частную жизнь уважали «в это трудное и эмоциональное время».

Британский певец, музыкант, композитор и продюсер Джордж Майкл (настоящее имя Йоргос Кириакос Панайоту, родился на севере Лондона) начал свою карьеру в 1980-х как вокалист поп-дуэта Wham! и уже через несколько лет стал сольным исполнителем с мировым именем.

В 1987 и 1988 годах Джордж Майкл стал лауреатом премии «Грэмми» — за дебютный сольный альбом Faith и за песню I Knew You Were Waiting (For Me)», записанную с Аретой Франклин.

За почти четыре десятилетия в мире было продано более 100 миллионов альбомов Джорджа Майкла.

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