Главное Новости Политика

Переговоры по мониторингу грузов между РФ и Грузией возобновятся в январе

18:45, Декабрь 26, 2016

ТБИЛИСИ, 26 декабря – Новости-Грузия. Диалог по международному мониторингу товарооборота на грузино-российской границе возобновится в январе 2017 года, когда к работе приступит новый переговорщик от Швейцарии. Об этом сегодня в парламенте Грузии сообщил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.

Двустороннее соглашение об основных принципах механизма мониторинга таможенного администрирования и товарооборота правительства России и Грузии подписали 9 ноября 2011 года в Женеве.

Переговоры об условиях соглашения о мониторинге товарооборота на грузино-российской границе ведутся со швейцарской компанией SGS.

«Процесс переговоров с SGS затянулся, так как тексты соглашения Грузии и SGS, а также России с SGS должен быть идентичным и удовлетворять определенным условиям. Процесс шел при активном подключении Швейцарии, в том числе руководителя группы Люциуса Васеша, который скончался в этом году и теперь в январе мы ожидаем нового переговорщика» — сказал Джанелидзе на заседании комитета по внешним связям.

Текст уже почти полностью согласован, остались только несколько вопросов, которые ждут уточнения со стороны Российской Федерации, теперь мы ждем переговорщика для принятия окончательного решения, добавил он.

Швейцарская компания SGS будет заниматься не таможенными процедурами, а предоставлением информации о грузах, вывозимых в Россию и ввозимых из России.

Компания должна будет контролировать поток грузов на российско-грузинской границе, в том числе на неконтролируемых официальным Тбилиси участках грузино-российской границы – через реку Псоу (на административной границе с Абхазией) и через Рокский тоннель (на административной границе с Цхинвальским регионом ( Южной Осетией).

Грузия разорвала дипотношения с РФ после признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. На данный момент диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках женевских дискуссий и регулярных встреч Абашидзе и Карасина, проходящих в Праге.

Комментарии