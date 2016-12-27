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В Грузии три проправительственные телекомпании объединились в медиахолдинг

20:36, Декабрь 27, 2016

ТБИЛИСИ, 27 декабря – Новости-Грузия. Сегодня стало известно, что три грузинские телекомпании — «Имеди», ООО «Студия Маэстро», управляющая ТВ «Маэстро» и Georgian Dream Studio (телекомпания GDS) объединились в один медахолдинг под названием «Имеди».

Основателем, владельцем и спонсором медиахолдинга стала владелица ТВ «Имеди» Инна Гудавадзе – супруга покойного грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили, который основал телекомпанию в 2001 году.

Новый медиахолдинг был основан два дня назад, но информация об этом стала доступна общественности только сегодня. Переговоры по объедиению длились несколько недель. Телекомпания «Маэстро» войдет в состав холдинга с января 2017 года.

Бывший певец и шоумен Георгий Гачечиладзе продал Инне Гудавадзе свой контрольный пакет акций — 55-процентную долю в «Студии Маэстро». Также завершаются переговоры по покупке контрольной доли телекомпании GDS, которая принадлежит Бере Иванишвили — сыну миллиардера Бидзины Иванишвили.

Решение продать свой контрольный пакет «Студии Маэстро» Георгий Гачечиладзе принял без учета мнения других владельцев компании – это дизайнер Мака Асатиани (25%), один из основателей телеканала Мамука Глонти (15%) и Екатерина Акобия (5%). Гачечиладзе мотивирует свое решение проблемами с финансированием.

Между тем с решением о продаже «Студии Маэстро» не согласен Мамука Глонти, который считает, что власти Грузии таким образом пытаются прибрать к рукам все медиапространство страны.

«За всем этим стоит власть и господин Бидзина Иванишвили… Владельцы холдинга сообщили мне, что если мы им не продадим доли, они увеличат уставной капитал и в такой форме выгонят нас из рядов основателей Маэстро», — сказал Мамука Глонти в интервью телекомпании «Рустави 2».

В феврале 2016 года в «Студии Маэстро» произошел скандал после того, как Георгий Гачечиладзе внезапно оказался владельцем контрольного пакета акций. Гачечиладзе не скрывал, что для этой сделки он получил крупную сумму от Ираклия Рухадзе — управляющего имуществом и бизнесом покойного миллиардера Бадри Патаркацишвили.

Адвокат Георгий Гвенетадзе, представляющий интересы одной из владелиц компании Маки Асатиани, тогда заявлял, что на самом деле контрольным пакетом акций завладел сам Ираклий Рухадзе, который является гражданином США. По словам Гвенетадзе, именно Рухадзе управляет телекомпанией «Имеди».

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