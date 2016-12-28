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Тяжелоатлет Лаша Талахадзе назван лучшим спортсменом Грузии 2016 года

10:03, Декабрь 28, 2016

ТБИЛИСИ, 28 декабря – Новости-Грузия. Победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, тяжелоатлет Лаша Талахадзе назван лучшим спортсменом Грузии в 2016 году, сообщает министерство спорта страны.

Вчера в Тбилиси состоялась ежегодная церемония награждения грузинских спортсменов в разных номинациях. Министерство спорта Грузии отметило премиями людей, которые внесли наибольший вклад в развитие и популяризацию спорта в стране в уходящем году.

23-летний Лаша Талахадзе был признан самым выдающимся грузинским спортсменом за его достижения как на региональном, так и на международном уровне.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро тяжелоатлет Талахадзе завоевал золотую медаль и установил новый мировой рекорд.

Ранее в этом году Талахадзе также стал чемпионом Европы. Он установил континентальный рекорд на 95-ом Чемпионате Европы по тяжелой атлетике, подняв в рывке 212 килограмм.

А в начале декабря Талахадзе стал абсолютным чемпионом Европы U-23. На чемпионате в израильском городе Эйлат тяжелоатлет установил еще один рекорд — по сумме двух упражнений (толчка и рывка) он набрал 400 килограмм.

«Я все сделал для того, чтобы своими успешными выступлениями на Олимпиаде 2016 года в Бразилии, на чемпионатах мира и Европы принести успех Грузии, порадовать жителей нашей страны», — сказал на церемонии награждения Талахадзе.

В целом, министерство спорта объявило победителей в девяти основных и семи специальных номинациях.

Лучшей спортсменкой и тренером года также стали представители тяжелой атлетики: Анастасия Готфрид и Георгий Асанидзе.

Лучшим молодым спортсменом был назван борец греко-римского стиля Звиад Патаридзе, лучшими паралимпийцами — дзюдоист Звиад Гогочури и фехтовальщица Ирма Хецуриани, лучшим представителем неолимпийских видов спорта — Андрей Зинченко (контактное карате), лучшим арбитром — Эдишер Мачаидзе (греко-римская борьба), лучшей спортивной федерацией — Федерация дзюдо, лучшей командой — мужская сборная по баскетболу.

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