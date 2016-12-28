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Ситуация на дорогах Грузии 28 декабря

10:28, Декабрь 28, 2016

ТБИЛИСИ, 28 декабря – Новости-Грузия. Из-за снега и гололеда департамент автомобильных дорог Грузии установил на сегодня ряд ограничений для передвижения транспорта.

На 35-65 километре дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури запрещено движение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для остальных машин движение свободно. Аналогичный режим действует на 1-22 километре трассы Алпана-Цагери.

На 30-188 километре (Джвари-Ушгули) автомагистрали Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили, а также 88-125 километре дороги Кутаиси-Цкалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили запрещено передвижение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для машин с двумя и более ведущими мостами ограничений нет. Остальные машины пропускают лишь при наличии противоскользящих цепей.

На 87-106 километре автомагистрали Батуми-Ахалцихе машины пропускают лишь при наличии противоскользящих цепей. Для машин с двумя и более ведущими мостами движение свободно.

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