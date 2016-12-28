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На Кубе решили бороться с культом личности Фиделя Кастро

10:48, Декабрь 28, 2016

ТБИЛИСИ, 28 декабря – Новости-Грузия. Национальная ассамблея народной власти Кубы запретила использование изображения или имени Фиделя Кастро, сообщает Русская служба Би-би-си.

Теперь имя и изображения революционера запрещено использовать в общественных местах, при создании памятников, а также для названия наград или титулов.

Власти Кубы считают, что принятый закон поможет избежать развития культа личности недавно скончавшегося лидера страны.

Брат Фиделя — Рауль Кастро, который сейчас занимает должность президента Кубы, сообщил, что в течение жизни его брат отвергал культ личности и этот закон соответствует его воле.

Фидель Кастро скончался 26 ноября на 91-м году жизни. Кастро руководил Кубой почти пятьдесят лет, в 2008 году он передал полномочия брату Раулю.

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