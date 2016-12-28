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Глава Генштаба ВС Грузии рассказал военным о реформе

13:04, Декабрь 28, 2016

ТБИЛИСИ, 28 декабря – Новости-Грузия. Глава Генштаба ВС Грузии ознакомил военных с ходом реформы в министерстве обороны.

Владимир Чачибая сегодня провел встречи со второй легкой пехотной и 10-й кадрированной бригадами Западного командования, а также встретился с личным составом второй артиллерийской бригады, расположенной в городе Хони. Накануне глава Генштаба провел такую же встречу с военными, дислоцированными в Батуми и Кутаиси.

«Мы побеседовали с личным составом. Говорили о планах и видении на будущее. Я также провел беседу с руководством подразделения. Я очень рад, что мотивация очень высокая и наши военные, Западное командование, поддерживает нас – как солдаты, так и сержантский и офицерский составы», — сказал Чачибая.

Во время встречи с военными Западного командования Чачибая отметил, что несмотря на болезненный процесс оптимизации кадров, целью реформ является повышение обороноспособности страны.

Владимир Чачибая также коснулся темы увольнений в Военной полиции, отметив, что это является частью масштабных изменений, которые запланированы в подразделении.

В частности, министерство обороны планирует добавить военной полиции функции рекогносцировки мобильной поддержки, обеспечения безопасности, контроля потока беженцев и защиты пленных.

О реорганизации и оптимизации кадров в министерстве обороны глава ведомства Леван Изория объявил в ноябре 2016 года, подводя итоги 100 дня своей деятельности в ранге министра. В рамках реорганизации уже уволены 77 сотрудников восточного батальона военной полиции.

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