Главное Новости Общество

Грузинский спецназ подарил книги жителям Панкиси

14:57, Декабрь 28, 2016

ТБИЛИСИ, 28 декабря – Новости-Грузия. Сотрудники департамента по особым заданиям МВД Грузии подарили книги жителям Панкисского ущелья.

Двум библиотекам, расположенным в селах Омало и Джоколо, спецназовцы передали до 1 тысячи 500 книг.

«Панкисское ущелье – это регион, который особенно нуждается в нашей заботе и внимании. Именно поэтому, когда мы узнали об этих библиотеках, сочли своим долгом снабдить их книгами, так как считаем, что, поддерживая образование и начитанность, мы поддерживаем лучшее будущее этих людей», — сказал директор департамента по особым заданиям МВД Грузии Миндия Лорткипанидзе.

Среди переданных книг детская, художественная и научная литература.

В Панкисском ущелье проживают кистинцы — так в Грузии называют чеченцев, которые являются потомками переселенцев XVI—XIX века. Численность населения ущелья по разным подсчетам составляет от 7 до 10 тысяч человек. Во время двух чеченских войн конца ХХ и начала XXI века население Панкисского ущелья увеличилось за счет беженцев из Чечни.

После того, как в 2014 году на Ближнем Востоке была провозглашена террористическая группировка ИГИЛ, в Панкисском ущелье возросли радикальные настроения среди молодежи. Грузинские власти предпринимают всевозможные меры по борьбе с терроризмом, в числе которых расширение антитеррористического законодательства.

Эксперты указывают, что низкий уровень образования становится одним из факторов, влияющих на решение молодых людей примкнуть к рядам ИГИЛ.

Комментарии