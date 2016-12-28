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Мэрия Тбилиси займется «магазинами на колесах»

16:44, Декабрь 28, 2016

ТБИЛИСИ, 28 декабря – Новости-Грузия. Столичные власти разработают правила размещения мобильных торговых объектов на улицах Тбилиси.

Заместитель мэра Ираклий Леквинадзе сообщил, что регуляции, которые коснутся т.н. магазинов на колесах будут задействованы уже в январе 2017 года.

Леквинадзе считает, что мобильные торговые объекты «уродуют вид города», а на улицах столицы таких точек становиться все больше.

Теперь, чтобы осуществлять коммерческую деятельность, владельцам «магазинов на колесах» придется арендовать у мэрии определенную территорию.

«После Нового года обязательно будут задействованы ограничения. Они смогут арендовать желанную территорию и продолжить свою деятельность», — сказал Леквинадзе.

Он добавил, что данный вопрос нуждается в дополнительном регулировании, поскольку владельцы нестационарных торговых объектов работают без лицензии и не платят налогов.

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