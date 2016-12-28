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Глава МИД Грузии о прогрессе в отношениях с Россией

17:17, Декабрь 28, 2016

ТБИЛИСИ, 28 декабря – Новости-Грузия. Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на пресс-конференции по итогам года заявил о прогрессе, достигнутом в отношениях с Москвой.

«С Россией мы продолжаем осуществлять конструктивную и прагматичную политику. Как известно, продолжаются встречи в формате Абашидзе-Карасина. Есть определенный прогресс в экономической, торговой, транспортной и культурной части, что способствует более спокойному ходу этого процесса», — сказал Джанелидзе на встрече с представителями СМИ в Информационном центре о НАТО и Евросоюзе в Тбилиси.

Глава грузинского внешнеполитического ведомства также прокомментировал вопрос смягчения ответственности за нарушение правил въезда на оккупированные территории.

Недавно парламентский комитет по обороне и безопасности рекомендовал парламенту девятого созыва в кротчайшие сроки рассмотреть вопрос пересмотра «Закона об оккупированных территориях». Обсуждение вызвало протест части оппозиции.

Джанелидзе сегодня сообщил, что парламент пока не рассматривает вопрос внесения изменений в закон.

«Парламент пока не приступал к рассмотрению этого вопроса, а когда начнет, то правительство зафиксирует свою позицию, и это, конечно же, произойдет в защиту интересов страны», — заявил он.

Министр также отметил достигнутый в минувшем году прогресс в сотрудничестве Грузии и Евросоюза.

«2016 год был достаточно успешным для грузинской дипломатии, внешней политики. В первую очередь, мы должны подчеркнуть, что 2016 год войдет в историю, как новый этап в отношениях Грузии и ЕС. Как известно, в июле полностью вошло в силу Соглашение об ассоциации Грузии с ЕС», — напомнил Джанелидзе.

По итогам российско-грузинкой войны в 2008 году Москва признала Цхинвальский регион и Абхазию в качестве независимых государств. В ответ, Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

Спустя восемь лет Тбилиси заявляет о потеплении в отношениях с Москвой, несмотря на отсутствие подвижек в решении самых наболевших для Грузии вопросов, связанных с оккупированными регионами.

Правительство Грузии, пришедшее к власти в результате парламентских выборов 2012 года, считает, что, в отличие от своих предшественников, ведет конструктивную политику в отношениях с Москвой.

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