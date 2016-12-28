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В Грузии запретят рекламировать и продавать имущество в долларах

20:34, Декабрь 28, 2016

ТБИЛИСИ, 28 декабря – Новости-Грузия. Парламент Грузии рассматривает пакет законопроектов, запрещающих реализацию и рекламу имущества в иностранной валюте.

Инициатива станет частью плана по укреплению национальной валюты. В настоящее время практически все сделки на рынке недвижимости в Грузии происходят в иностранной валюте. Цены в долларах указывают на автомобили и путевки за рубеж.

Согласно поправкам, в законе «О национальном банке Грузии» появится новый подпункт, который гласит: «На территории Грузии во время реализации имущества и/или оказании услуг, или во время предложения или рекламирования реализации имущества и/или оказания услуг, цена должна быть выражена только в лари».

Поправки будут внесены и в закон «О рекламе».

Как заявил один из инициаторов законопроекта, замминистра финансов Николоз Гагуа, в основном, эти поправки коснутся недвижимого имущества: «Это поможет покупателю лучше запланировать покупку недвижимости, а также увеличит рост депозитов в лари».

План по укреплению курса национальной валюты был предложен правительством Грузии после резкого падения курса лари по отношению к доллару.

В частности, он предусматривает шаги по защите долларовых заемщиков. Так, согласно инициативе правительства, долларовые кредиты, выданные коммерческими банками до 1 января 2015 года, при желании заемщиков могут быть переведены в лари по льготному курсу.

Еще одна часть правительственного плана — повышение налогов. Парламент Грузии уже утвердил поправки в налоговый кодекс, которые предполагают увеличение акцизов на ввоз автомобилей, импорт бензина и сигарет с 1 января 2017 года. Таким образом власти страны надеются привлечь в государственный бюджет около 550 миллионов лари.

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