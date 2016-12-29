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Грузинская свадьба попала в список самых роскошных церемоний по версии Forbes

13:39, Декабрь 29, 2016

ТБИЛИСИ, 29 декабря – Новости-Грузия. Российский Forbes включил в список «Самых роскошных церемоний в 2016 году» свадьбу дочери президента страховой компании «РЕСО-Гарантия» Сергея Саркисова.

Средняя из троих детей миллионера Саркисова — Ия, вышла замуж за своего возлюбленного Михаила Махарадзе в феврале этого года. Свадьбу три дня праздновали на родине невесты — в Грузии.

Ия вместе с родителями Сергеем и Русудан Саркисовыми

Подготовка к торжествам длилась три месяца.

За платье невесты отвечал могучий ­Валентин Юдашкин. Творить в сжатые ­сроки мастер согласился в ответ на уговоры своей дочери Гали, которая уже долго дружит с Ией Саркисовой. Второй свадебный наряд невесты был национальным — его создал мастер по пошиву костюмов для ансамбля «Сухишвили».

«В день перед свадьбой гости, которых доставили из Москвы на двух самолетах, отправились в Грузинский театр оперы и балета имени Палиашвили на балет «Сагалобели». После балета был ужин в ресторане «Фуникулер» под песни Валерия Сюткина (средний гонорар певца — 2 млн рублей)», — пишет Forbes.

Венчание прошло в Соборе Сиони, на берегу Куры. Отмечали свадьбу в роскошной гостинице «Амбасадори» в Кахетии — гостиница была полностью выкуплена на два дня.

Чтобы гарантировать фотогеничность команда садовода Зураба Шеварднадзе привезла сюда грузовик мимозы, расставила корзины с гранатами и мандаринами, а также горшки с красными тюльпанами.

«Территорию вокруг ресторана превратили в восточный сад с коврами, кувшинами, корзинами с фруктами и цветами. Во дворе лепили хинкали, пекли лаваш и наливали чачу. Симонова из Lid’s Eventhouse оценила такой декор как минимум в $200 000», — отмечает Forbes.

Масштабное празднование собрало в Качрети множество именитых гостей. На свадьбу приехали друзья Саркисовых — семьи художника Бориса Краснова, бизнесмена Владимира Киселева, а также глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе, издатель Регина фон Флемминг и многие другие.

Концертную программу вечера обеспечили Вахтанг Кикабидзе, Нани Брегвадзе, Тамара Гвердцители, Валерий Сюткин, а также Джиган и Марк Тишман. Гвоздем стал европейский рэп-дуэт Madcon, известный по суперхитому Beggin.

Сергей Саркисов занимает 125-ую строчку списка богатейших бизнесменов России. Его состояние оценивается в 700 миллионов долларов.

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