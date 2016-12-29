Афиша Главное Новости

Шедевры мировой музыки прозвучат в Тбилиси под Новый год

14:12, Декабрь 29, 2016

ТБИЛИСИ, 29 декабря – Новости-Грузия. Новогодний музыкальный концерт под названием «Шедевры мировой музыки» состоится в Тбилисском концертном зале (Филармонии) 29 и 30 декабря – специальным гостем вечера станет оперная дива Анита Рачвелишвили.

Концертный проект «Шедевры мировой музыки» впервые был реализован в столице Грузии в декабре 2015 года. Тогда концерты посетили 18 тысяч зрителей.

В этот раз внимаю грузинских меломанов и гостей Тбилиси будет представлена обновленная версия программы прошлого года. На сцене прозвучат всемирно известные музыкальные произведения Эннио Морриконе, Нино Рота, Мишель Легран, Лало Шифриа, Джоа Уильямс и Гии Канчели.

Кроме того, на вечере можно будет услышать лучшие произведения симфонического оркестра за прошедший сезон.

Национальный симфонический оркестр по традиции выступит под руководством дирижера и композитора Николоза Рачвели. В концерте также примут участие солисты – внучка Нани Брегвадзе певица Наталья Кутателадзе, альтист Георгий Цагарели, трубач Георгий Шаманаури и джаз-музыкант Резо Кикнадзе.

Музыкальный руководитель вечера и автор оригинальных оркестровых версий – Николоз Рачвели.

Параллельно с мировыми хитами на экране будут транслировать фрагменты из культовых кинокартин с участием Чарли Чаплина, Марчелло Мастроянни, Софи Лорен и других. А в течение вечера Николоз Рачвели расскажет зрителям о выдающихся деятелях мирового кинематографа. Кроме того, гостям вечера покажут отрывки из известных грузинских фильмов и портреты великих грузинских артистов.

Начало концерта в 20:00. Билеты можно приобрести как в кассах столичной филармонии, так и онлайн — на сайте www.biletebi.ge

Комментарии