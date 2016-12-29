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Квирикашвили уверен, что 2017 год будет успешным для Грузии

14:27, Декабрь 29, 2016

ТБИЛИСИ, 29 декабря – Новости-Грузия. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подвел итоги 2016 года на последнем заседании правительства в уходящем году.

Говоря о достигнутых успехах, Квирикашвили отметил проведение демократических парламентских выборов, реформу образования, создание технопарков, обустройство горнолыжных курортов, реализацию программ «Производи в Грузии» и «Стартап Грузия» и многое другое.

«Конечно, наряду с успехами, нужно сказать, что в нашей стране остаются важные вызовы и для преодоления этих вызовов мы выбрали абсолютно правильный путь. Наши граждане сегодня не ведут праздничной жизни, но мы абсолютно понимаем это положение, но также понимаем и необходимость реформ, которые мы осуществляем. Это правильный путь, который дает основание для оптимизма», — заявил премьер.

Премьер считает, что его «оптимизм является абсолютно обоснованным». Он выразил уверенность в том, что 2017 год будет «очень хорошим» для Грузии.

В результате парламентских выборов 2016 года, которые прошли в два этапа, правящая партия «Грузинская мечта» укрепила свои позиции во власти. Партия в парламенте девятого созыва получила конституционное большинство – 115 депутатских мест из 150.

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