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Патриарх Грузии отказывается ехать на лечение в Германию

14:39, Декабрь 29, 2016

ТБИЛИСИ, 29 декабря – Новости-Грузия. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй отказывается ехать в Германию на лечение, несмотря на рекомендации специалистов.

Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщила заместитель руководителя департамента здравоохранения патриархии Грузии Цисана Шартава.

Самочувствие Илии Второго ухудшилось несколько дней назад. Из-за болезни он не смог присутствовать на торжественной литургии в честь 39-летия со дня своей интронизации. В патриархии утверждают, что у патриарха диагностировали вирусную инфекцию на фоне высокой температуры.

Шартава говорит, что в настоящее время состояние патриарха стабильное, однако на фоне инфекции, в желчном пузыре наблюдается воспалительный процесс.

«Мы – врачи — считаем, что было бы хорошо, если бы патриарх поехал в Германию и находился бы под наблюдением немецких врачей, но он отказывается туда ехать. Святейший продолжает лечение, самочувствие у него улучшилось», — сообщили в департаменте здравоохранения патриархии.

По словам врача, сейчас решается вопрос о проведении операции Илие Второму на желчном пузыре.

Патриарх продолжает находится под наблюдением хирургов. Операция станет необходима, если воспалительный процесс не пройдет после курса лечения.

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