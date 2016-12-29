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Грузия выделит на помощь сирийцам 100 тысяч долларов

14:53, Декабрь 29, 2016

ТБИЛИСИ, 29 декабря – Новости-Грузия. Власти Грузии окажут финансовую помощь жителям Сирии в размере 100 тысяч долларов. Об этом сообщил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на брифинге после сегодняшнего заседания правительства.

Премьер Грузии Георгий Квирикашвили ранее заявил, что Грузия при помощи миссии ООН планирует отправить гуманитарную помощь в Сирию для детей.

«Премьер выразил готовность помочь детям, которые оказались в особенно тяжелом положении. После этого у нас были активные консультации с ООН, и мы изучили все пути, как можно оказать гуманитарную помощь. В конечном итоге было решено, что мы окажем финансовую помощь в рамках 100 тысяч долларов посредством специального фонда ООН», — заявил Джанелидзе.

Он отметил, что помощь осуществит министерство иностранных дел по специальному поручению правительства.

Вчера министр иностранных дел Грузии сообщил, что власти страны готовы принять студентов-мигрантов из Сирии в случае финансирования международных доноров.

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