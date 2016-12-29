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Кобахидзе о возможности полной легализации марихуаны в Грузии

21:36, Декабрь 29, 2016

ТБИЛИСИ, 29 декабря – Новости-Грузия. Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе признался, что никогда не курил марихуану.

Об этом Кобахидзе заявил в эфире телеканала «Пирвели», комментируя требования партии «Гирчи» легализовать марихуану в Грузии.

«Гирчи» выступает за полную легализацию производства и употребления марихуаны. Чтобы привлечь внимание к своей инициативе, члены партии в новогоднюю ночь, 31 декабря, намерены вместе со сторонниками посеять коноплю в своем офисе.

«У меня нет такого опыта. Что касается самого вопроса, он довольно актуальный, в обществе встречаются разные мнения по данному вопросу. В предвыборной кампании «Грузинской мечты» мы заявили, что необходимо предпринять конкретные шаги к либерализации. Права человека должны быть очень строго защищены. Это один из наших главных приоритетов. При этом, максимально сбалансировано законом должны быть защищены интересы безопасности, здравоохранения», — сказал Кобахидзе.

На прошлой неделе Конституционный суд Грузии признал незаконным тюремное наказание за употребление, хранение и приобретение марихуаны для личного пользования и упразднил соответствующую норму Уголовного кодекса.

В настоящее время курение марихуаны в Грузии считается административным нарушением при первом задержанием и становится уголовным преступление в случае повторного задержания.

Вопрос о декриминализации марихуаны периодически становится темой горячих споров в Грузии.

Полной легализации наркотиков в Грузии требует «Движение белого шума». Последняя акция этой организации в центре Тбилиси сопровождалась столкновениями с полицией, несколько человек были задержаны. «Движение белого шума» и десятки неправительственных организаций готовят законопроект, который должен поступить в парламент в ближайшее время.

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