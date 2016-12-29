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Парламент: Вступление в ЕС и НАТО — безальтернативный приоритет Грузии

22:06, Декабрь 29, 2016

ТБИЛИСИ, 29 декабря – Новости-Грузия. Парламент Грузии принял резолюцию, которая определяет основные направления внешней политики страны.

Инициатором проекта резолюции «О внешней политике Грузии» является правящая партия «Грузинская мечта». За принятие резолюции проголосовал 91 депутат, в их числе депутаты крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение». «Альянс патриотов» в голосовании не участвовал.

Документ провозглашает вступление в Евросоюз и НАТО «безальтернативным приоритетом» страны. Более того, парламент в резолюции заявляет, что Грузия стремится к членству в ЕС на основании статьи 49 договора Евросоюза.

«Безальтернативным приоритетом Грузии является вступление в НАТО. Власти Грузии продолжат целенаправленную работу с тем, чтобы практически реализовать решение, принятое союзниками на бухарестском саммите НАТО в 2008 году о том, что «Грузия станет членом НАТО»», — сказано в документе.

«Главным стратегическим партнером и союзником Грузии» текст резолюции называет США. Власти Грузии обязуются продолжить углубление отношений с Вашингтоном.

Также в документе говорится, что особое внимание Грузия уделяет внесению существенного вклада в военных операциях, проводимых с целью укрепления международной безопасности и стабильности, в борьбе против международного терроризма и организованной преступности.

Первым пунктом резолюции и главнейшей задачей внешней политики Грузии резолюция называет «укрепление суверенитета страны, деоккупацию и восстановление территориальной целостности».

Вместе с тем, в отношениях с Москвой власти Грузии намерены продолжать «рациональную и принципиальную политику».

«Грузия с использованием международных механизмов, продолжит рациональную и принципиальную политику в отношении России, которая ставит своей целью минимизацию внешнеполитических угроз, упрочнение суверенитета Грузии, деоккупацию, восстановление территориальной целостности и содействие стабильности в регионе», — гласит документ.

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