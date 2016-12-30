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Каладзе об итогах очередных переговоров с «Газпромом»

10:39, Декабрь 30, 2016

ТБИЛИСИ, 30 декабря – Новости-Грузия. Грузия и российская компания «Газпром» снова не смогли договориться об условиях транзита газа в Армению, сообщил министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

Встреча с представителями компаний «Газпром экспорт» и «Интер РАО» прошла в Минске 23-24 декабря. В министерстве энергетики заявляют, что встречи проходят в рамках действующего соглашения, а также в рамках ежегодных переговоров. Договор Грузии с «Газпром экспорт» действует до конца 2016 года и касается транспортировки природного газа в Армению через Грузию.

«Окончательного соглашения по вопросам транзита российского газа в Армению через Грузию грузинская сторона и «Газпром» пока не достигли и переговоры будут продолжены», — сказал Каладзе журналистам.

Он также сообщил, что представители «Газпрома» продолжают настаивать на схеме расчета, согласно которой вместо поставки газа Грузия будет получать финансовое вознаграждение за транзит.

Каладзе пояснил, что позиция Грузии заключается в том, что в случае перехода на финансовую выплату за транзит, Тбилиси должен получить аналогичную выгоду, выраженную в денежном эквиваленте.

Грузия перестала покупать российский газ в 2007 году. В настоящее время Грузия получает в качестве оплаты 10% от общего объема транзита через свою территорию поставок российского газа в Армению.

В 2016 году продление договора затянулось до апреля из-за того, что «Газпром» настаивал на оплате транзита деньгами, а не газом. В итоге после переговоров основной импортер газа в Грузию — Азербайджан, в начале марта 2016 года согласился увеличить объемы поставок и предложение России не было принято.

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