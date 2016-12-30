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О ситуации на дорогах Грузии 30 декабря

11:30, Декабрь 30, 2016

ТБИЛИСИ, 30 декабря – Новости-Грузия. Из-за снега и гололеда департамент автомобильных дорог Грузии установил на сегодня ряд ограничений для передвижения транспорта.

Движение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест запрещено на 30-188 (Джвари-Ушгули) автомагистрали Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили, а также на 88-125 километре (Лентехи-Баниери) автомагистрали Кутаиси-Цкалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили.

Для машин с двумя и более ведущими мостами ограничений на этих участках нет. Остальные машины пропускают лишь при наличии противоскользящих цепей.

На 87-106 километре автомагистрали Батуми-Ахалцихе машины пропускают лишь при наличии противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя и более ведущими мостами.

В результате работ по расчистке от снега, дорога в направление границы с Турцией была открыта для всех видов транспорта. На 20-36 километре автомобильной дороги Ахалкалаки-Карцахи восстановлено движение для машин с прицепом.

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