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В «Шереметьево» из-за пьяного пассажира задержали рейс в Тбилиси

14:49, Декабрь 30, 2016

ТБИЛИСИ, 30 декабря – Новости-Грузия. Вылет рейса Москва – Тбилиси был отложен из-за пьяного дебошира на борту, сообщает российское информационное агентство Avia.pro.

Инцидент произошел минувшей ночью в московском Международном аэропорту Шереметьево. Агентство отмечает, что подробности данной истории не получили официальной огласки.

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неподобающе и отказывался подчиниться требованиям членов экипажа. Командир воздушного судна потребовал от пассажира немедленно покинуть борт.

Дебошир согласился, однако, двое его друзей, также находившихся на борту, вступились за нетрезвого товарища. Мужчины категорически отказались оставлять друга в Москве, и стали угрожать членам экипажа.

В конфликт пришлось вмешаться сотрудникам полиции. Все три нарушутиля были задержаны, их вывели с борта самолета.

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