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Под Новый год в аэропортах Грузии туристам начали дарить вино

15:46, Декабрь 30, 2016

ТБИЛИСИ, 30 декабря – Новости-Грузия. В аэропортах Грузии возобновилась акция по раздаче вина прибывшим туристам, сообщает Агентство по развитию предпринимательства министерства экономики Грузии.

В рамках новогодней кампании будет подарено 60 тысяч бутылок брендового грузинского вина. Как и в прошлые годы, красное сухое вино «Саперави» иностранцам дарят в аэропортах Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

На специальных этикетках бутылок напечатаны важные факты о культуре вина в Грузии, а также информация о простоте ведения бизнеса в стране. В Агентстве считают, что это «способствует пробуждению интереса к производству грузинского вина, а так же экспорту продукции».

Кампания началась 20 декабря, она проводится уже в пятый раз.

Инициаторы акции отмечают, что кампании, проведенные в прошлом, заслужили большое одобрение. Туристы активно делились снимками с подаренным вином в социальных сетях и благодарили правительство Грузии и в целом грузинский народ за проявленное гостеприимство.

В последний раз акция проходила в мае 2015 года. Тогда кампания была приурочена к началу действия режима свободной торговли Грузии с ЕС.

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