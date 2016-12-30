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Изория: «Дельта» должна быть переориентирована на местное производство

16:29, Декабрь 30, 2016

ТБИЛИСИ, 30 декабря – Новости-Грузия. Имя нового руководителя государственного военного научно-технического центра «Дельта» станет известно в ближайшее время, сообщил журналистам министр обороны Грузии Леван Изория.

Прежнего генерального директора Учу Дзодзуашвили уволила с занимаемой должности предшественница Изория — Тинатин Хидашели, в мае этого года. Одной из причин отставки стало бездействие центра «Дельта», отвечающего за работу противоградовых установок в мае 2016 года. Тогда из-за сильного града в Кахетии серьезно пострадали несколько сел.

На данный момент обязанности директора исполняет Шота Кварацхелия.

Изория сегодня сообщил, что назначение нового руководителя научно-технического центра произойдет после консультации.

«Нам необходимы консультации с квалифицированными людьми для того, чтобы найти хорошего менеджера, автора новых идей, который сможет выполнять задачи, которые будут важны для развития «Дельты»», — сказал он.

Министр считает, что в будущем центр должен сосредоточить свою деятельность на выполнении заказов Вооруженных сил Грузии и поставках оружия армии. По словам министра, после того как «Дельта» будет переориентирована на местное производство, ВС Грузии удастся значительно сократить расходы.

История «Дельты» берет начало с 60-х годов 20-го века. В нынешнем виде Государственный военный научно-технический центр существует с 2010 года. Он объединил шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод, и находится под контролем министерства обороны Грузии.

«Дельта» производит беспилотные многофункциональные вертолеты, пистолеты, снайперские винтовки, полицейские и военные снаряжения. Военно-научный центр занимается также разработкой минометов и гранатометов.

Сейчас «Дельта» успешно экспортирует свою продукцию за рубеж. Одной из первых разработок центра стали БМП «Лазика» и серия бронированных машин «Дидгори».

Одной из самых крупных сделок «Дельты» считается контракт, подписанный с Саудовской Аравией в 2015 году о продаже более 100 бронированных медико-эвакуационных машин Medevac. Стоимость сделки составила более 40 миллионов долларов. Грузия поставляет их с января 2016 года.

Кроме того, в мае этого года стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты приобрели у «Дельты» боевые модули дистанционного управления. Общая сумма сделки составила 67 миллионов лари (более 25 миллионов лари).

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