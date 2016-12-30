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Сербия планирует отменить визовый режим с Грузией

16:56, Декабрь 30, 2016

ТБИЛИСИ, 30 декабря – Новости-Грузия. Сербия начинает процедуру отмены виз для граждан Грузии, Азербайджана и Армении.

Соответствующее решение было принято на встрече глав оборонного и внешнеполитического ведомств Сербии – Ивицы Дачич и Небойша Стефанович, вместе с министром торговли, туризма и телекоммуникаций Расимом Лайяичем.

По мнению представителей сербского правительства, безвизовый режим станет важным шагом на пути развития двусторонних отношений.

«В ходе обсуждения визовой политики Сербии, три министра договорились об упрощении визовых требований как можно для большего количества стран, чтобы развивать двусторонние политические отношения, привлекать иностранные инвестиции и содействовать экономическому сотрудничеству и туризму», — отмечено в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Сербии.

В случае, если Белград примет решение об отмене виз, Сербия станет 27-ой страной, в которую граждане Грузии смогут отправиться без получения визы.

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