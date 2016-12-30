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В ноябре экономический рост Грузии составил 2%

17:15, Декабрь 30, 2016

ТБИЛИСИ, 30 декабря – Новости-Грузия. В Грузии выросли темпы экономического роста, говорится в материалах Национальной службы статистики «Сакстат».

В ноябре реальный экономический рост Грузии составил 2% по сравнению с ноябрем прошлого года, в то время как в октябре годовой рост ВВП составил 1,3%.

Реальный экономический рост в Грузии за январь-ноябрь 2016 года составил 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июле Национальный банк Грузии увеличил прогноз роста ВВП в стране в 2016 году с 3% до 3,5%. В бюджете 2017 года правительство прогнозирует экономический рост на уровне 4%.

Согласно прогнозу ЕБРР экономический рост в Грузии на 2016 год составит 3,4%, а МВФ прогнозирует рост ВВП в Грузии на уровне до 2,5%.

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